Política Vereadora Zezé Cardoso assume Secretaria de Governo de Araguaína A parlamentar deixou o cargo na Câmara Municipal e assumiu a secretaria após convite do prefeito Wagner Rodrigues para comandar os trabalhos antes desempenhados pelo pedagogo Israel Gomes

Maria José Cardoso (PODE), conhecida como Zezé Cardoso, é a nova secretária de Governo de Araguaína. A vereadora eleita deixou o cargo na Câmara Municipal e assumiu a secretaria após convite do prefeito Wagner Rodrigues para comandar os trabalhos antes desempenhados pelo pedagogo Israel Gomes. Dentre as atribuições está a relação do Poder Executivo com o Legislativo. Natural de Par...