Política Vereadora é acusada de acumular cargos em Praia Norte é investigada pelo Ministério Público Conduta é considerada crime de probidade administrativa; Inquérito Civil Público apura a compatibilidade de horários dos serviços prestados pela parlamentar Maria Souza Araújo

A vereadora Maria Souza Araújo (MDB), conhecida como Gracinha da Nogueira, exerce o cargo de parlamentar do quadriênio 2021/2024 no Município de Praia Norte, cidade distante a 619 km de Palmas, extremo norte do Estado. Porém, segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), há informação de que a vereadora é também diretora da Escola Nogueira Lima, trabalhando 220 h...