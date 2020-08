O vereador Filipe Fernandes, do Democratas, partido da base da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) aparece em filmagens compartilhadas nas redes sociais em uma distribuidora discutindo de forma exaltada com uma equipe de fiscais de postura do município de Palmas, durante fiscalização em uma conveniência na noite desta quinta-feira, 13, por volta das 22 horas.

Na filmagem, compartilhada na tarde desta sexta-feira, o vereador aparece com a máscara pendurada em um lado do rosto, boa parte do tempo. Ele segura uma garrafa de bebida e se exalta com a atuação dos fiscais. A cena é acompanhada por agentes da Guarda Metropolitana que atuam em apoio aos fiscais. “Vocês são covardes, vocês são covardes”, diz a certa altura, depois de muito questionar a ação dos fiscais.

Segundo a fiscalização municipal, chegou uma denúncia feita ao SIOP, repassada para a Guarda Metropolitana de que o estabelecimento estava funcionando em desacordo com o Decreto 1920/20. O decreto proíbe o funcionamento de estabelecimento como bares e conveniências após as 20h, só permitindo a venda por delivery.

No local, na 103 Norte, enquanto os fiscais notificavam o proprietário, o vereador aparece discutindo com a equipe. Na filmagem, o vereador afirma que estava no estacionamento, consumido uma bebida dentro do carro e decidiu questionar a atuação. O vídeo mostra o democrata desmerecendo o trabalho da equipe.

Segundo os ficais de postura, houve somente uma notificação, feita ao proprietário do local, por atender após o horário estabelecido pelo decreto. Não houve voz de prisão nem autuação ao vereador nem por desacato, por abuso de autoridade, ou por contrariar as normas sanitárias.

O JTo questionou o vereador, que é da base da prefeita, se reconhece que exagerou na reação aos servidores que cumpriam seu papel; se ele estava sob efeitos de bebida alcoólica durante o episódio; se irá se retratar com a equipe de fiscais, se concorda que bar contrarie o decreto que veda a abertura do local após 20 horas e se acha correto estar sem máscara, quando há decretos que obrigam o uso do equipamento de proteção.

Por telefone, o vereador negou que estivesse embriagado e disse que estava no estacionamento ao lado do local, acompanhado de três amigos. “Eu tinha aberto a primeira cerveja que estava em uma caixa térmica, no carro”. O local abordado estava com as portas fechadas, sem clientes e só atendia delivery, garante ele.

"Eu sou da base da prefeita, sou a favor do decreto e estava usando máscara, que caiu de um lado, você pode ver nas filmagens, que está pendurada, porque eu me exaltei, reconheço que me exaltei, pela forma com que a fiscal tratou a todos ali, com sete pedras na mão. Notificaram um comerciante com as portas fechadas", diz.

O democrata disse ainda que tem recebido muita reclamação de comerciantes sobre a atuação dos fiscais de posturas e que irá expor essa situação na próxima terça-feira, durante sessão na Câmara Municipal. Na avaliação dele, a fiscalização tem cometido abusos tanto que, no episódio, afirma, os agentes da GMP não se enervaram nem maltrataram ninguém. "Eu defendo o decreto, defendo as medidas de combate à pandemia, mas a maneira de fiscalizar o cumprimento, lá na ponta, pelos fiscais acaba prejudicando a prefeita e a população cobra do vereador uma postura".

Sobre a repercussão, Filipe Fernandes garante que vários comerciantes lhe mandaram mensagem ou telefonaram parabenizando pelo enfrentamento dos fiscais. "Estão sendo maltratados com abuso de autoridade dos fiscais".

Em vídeo gravado ao lado do fiscal de obras e postura Adriano Félix Parrião, o dono da distribuidora identificado como Ricardo, após apresentação do fiscal afirma que não foi destratado pela fiscal no episódio e diz que está tentando sobreviver à pandemia.