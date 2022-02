Política Vereador bolsonarista provoca petistas com boneco de presidente em plenário Ex-assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Chuchu, que está no primeiro mandato, respondeu aos manifestantes, que gritavam "fora Bolsonaro" com gestos

O vereador bolsonarista Paulo Chuchu (PRTB), de São Bernardo do Campo (SP), provocou um grupo de apoiadores do PT durante uma sessão da Câmara Municipal nesta quarta-feira (16), levando ao plenário um cartaz de papelão em tamanho real do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ex-assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Chuchu, que está no primeiro mandat...