Política Vereador é tirado de piscina e preso no RJ por suposta injúria racial Presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, Renato Oliveira foi tirado de uma piscina por PMs

O presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, vereador Renato Oliveira (MDB), foi detido pela polícia em um condomínio de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois de um tumulto em uma piscina. Pessoas no local relataram que ele fez ofensas racistas. A detenção foi feita no domingo (23.jan.2022). Em vídeos que circularam nas redes sociai...