Política Vereador é preso em flagrante ao pedir R$ 15 mil para aprovar contas antigas do atual prefeito Informação é que investigado teria pedido inicialmente R$ 20 mil e, posteriormente, no dia da detenção em flagrante cobrado R$ 15 mil; Polícia Civil o afastamento do suspeito do cargo público por 180 dias

Na noite desta terça-feira, 23, comandados pelo delegado Thyago Bustorff, da 14ª Delegacia de Polícia de Axixá, a Polícia Civil prendeu o vereador Mascarenhas (PV) durante uma ação controlada para flagrar o vereador cobrando R$ 15 mil para aprovar as contas da gestão anterior do prefeito Auri Wulange (PTB). A prisão se deu pela prática do crime de concussão - quan...