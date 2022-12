Política Verba privada na eleição sobe 23% com doadores novatos e bolsonaristas Arrecadação do atual presidente na campanha impulsiona alta das doações em comparação com 2018

Em meio à mobilização de empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e aliados, as doações eleitorais tiveram alta de 23% na eleição deste ano em comparação com o pleito de 2018. A elevação na arrecadação também ocorre na esteira do engajamento de doadores novatos, que não haviam contribuído para candidaturas quatro anos atrás. Dados tabulados pela Folha ...