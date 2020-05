Política Veja quem são os alvos da operação da Polícia Federal contra fake news PF cumpre mandados em 5 Estados e no DF em investigação do inquérito sobre fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal e mira nomes ligados ao ‘gabinete do ódio’

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira, 27, ordens judiciais no âmbito do inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e mira nomes ligados ao chamado "gabinete do ódio", grupo de assessores ligados à Presidência da República investigados por disseminar notícias falsas. Agentes realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, S...