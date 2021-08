Política Valores democráticos são 'blindados', diz TCU em indireta a militares ao endossar voto eletrônico O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas afirmou nesta quarta-feira (11), em seu voto sobre a confiabilidade do voto eletrônico

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas afirmou nesta quarta-feira (11), em seu voto sobre a confiabilidade do voto eletrônico, que a inexistência de voto impresso não compromete sua auditabilidade. Disse, ainda, que os valores democráticos do país estão blindados, em mensagem indireta aos militares. "Os ataques à democracia podem ser barulh...