Política Vaga do desembargador Gadotti é disputada por 18 e escolha começa na quinta-feira, 28 de maio São 3 juízas e 15 juízes inscritos para a escolha, por merecimento, durante 3ª Sessão Virtual do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, com início dia 28 de maio e encerramento dia 1º de junho

A partir da próxima quinta-feira, 28 de maio, às 9 horas, o Tribunal de Justiça dará início à votação para a escolha do juiz que irá assumir a vaga de desembargador surgida após a aposentadoria de Luiz Aparecido Gadotti. São apenas três mulheres e 15 homens inscritos para a vaga, que é decidida por merecimento, no Conselho da Magistratura do TJ...