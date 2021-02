Política Vacina: Mesa diretora da AL-TO encaminha à CCJ projeto para incluir professores no grupo prioritário Proposta é de autoria do Deputado Eduardo do Dertins

Nesta terça-feira, 9, os deputados estaduais do Tocantins debateram sobre a inclusão dos professores no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19. A proposta é do deputado Eduardo do Dertins (Cidadania) e foi apresentada na sessão desta terça-feira. A Mesa Diretora encaminhou o projeto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e agora aguarda a...