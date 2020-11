Política Vídeo de secretária constrangendo professores a votar em aliados vai parar em ação que pede concurso Para a promotoria, transgressão da secretária reforça a “imperiosa necessidade da condenação” do Estado em realizar concurso público para substituir mais de 6 mil contratados

Os promotores Edson Azambuja e Vinícius de Oliveira e Silva pediram à Justiça que aceite como prova em uma ação que pede concurso para servidores da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) um vídeo da secretária Adriana Aguiar constrangendo professores de Ananás, no Bico do Papagaio, a votar em aliados nas eleições do dia 15 de novembro. Eles pedem q...