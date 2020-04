O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está reunido no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e, segundo o Broadcast informou há pouco, ele já foi demitido do cargo. Logo mais, Mandetta tem coletiva de imprensa marcada no Ministério, onde deve confirmar a sua saída.



O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou com interlocutores do governo que Bolsonaro escolheu o cardiologista Nelson Teich para substituir Mandetta. Teich se reuniu com o presidente pela manhã, quando, segundo fontes próximas ao presidente, causou boa impressão.



A saída de Mandetta ocorre após semanas de divergências entre ele e o presidente. As recomendações sobre o isolamento social e a indicação de uso da cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19 são as principais desavenças entre os dois.