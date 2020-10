Política Universal 'faz jogo estratégico nojento', diz Malafaia sobre apoio a Kassio Nunes para o STF Para pastor, igreja de Edir Macedo endossa indicado de Bolsonaro em troca do respaldo do presidente a Crivella e Russomanno

A Igreja Universal faz "um jogo estratégico nojento" ao endossar a indicação do juiz federal Kassio Nunes para o STF (Supremo Tribunal Federal), diz o pastor Silas Malafaia. Para ele, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, o indicado "tem amizade com a turma do PT" e "posição muito dúbia" sobre aborto. "Precisa de mais alguma coisa?" A Universal, segundo Mal...