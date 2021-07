Política União gastou R$ 7 bilhões em duas décadas com extras em salários, diz estudo Segundo o levantamento, o ano com maior custo médio acima do salário de um magistrado da Corte foi 2006: R$ 828,5 milhões excedentes, em 9.225 vínculos. A partir de 2010, o valor foi diminuindo até atingir, em 2018, R$ 234,8 milhões – pagos em 1.248 vínculos

A União gastou, em quase duas décadas, pelo menos R$ 7 bilhões com salários acima do recebido por um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) – ou seja, do teto constitucional para a remuneração de servidores públicos. Os pesquisadores José Teles, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e Wellington Nunes, da Universidade Federal do Paraná (UFPR)...