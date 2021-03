Política União dos Policiais do Brasil ameaça paralisação e rompimento com o governo Entidade diz que categoria é desprestigiada pela gestão Bosonaro e vai mostrar sua insatisfação

Com a sensação de que foram traídos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os integrantes da UPB (União dos Policiais do Brasil) ameaçam paralisação e rompimento com o atual governo. A UPB é formada por ao menos 24 instituições da área da segurança pública. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10). A gota d'água ...