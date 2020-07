Política Um dos fundadores do PT, José Mentor morre aos 71 anos, vítima de Covid-19 José Mentor, ex-deputado federal, morre de covid-19 aos 71 anos

José Mentor, um dos fundadores do PT e ex-deputado federal, morreu na madrugada deste sábado (25) vítima de Covid-19. Mentor foi internado na UTI do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, em 12 de julho. Não haverá velório por causa da epidemia de covid-19. O enterro está programado para às 15h no Cemitério Congonhas. O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva lament...