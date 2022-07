Política Um dia após o filho apoiar Osires Damaso ao governo, senadora Kátia diz seguir com Wanderlei Barbosa Senadora diz manter a palavra de buscar compor chapa do governador como candidata à reeleição ao Senado e a decisão do PSD não reflete a posição dela ou do partido presidido p or ela

Um dia após o filho, o senador Irajá Abreu, presidente estadual do PSD, anunciar que o partido irá apoiar a campanha de Osires Damaso (PSC) ao governo do Estado, a senadora Kátia Abreu (PP) divulgou nota nesta para dizer ter sido surpreendida com o posicionamento do filho e que o apoio ao deputado licenciado não reflete a dela ou do partido presidido pela senadora, o P...