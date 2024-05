Política TV Anhanguera reúne representantes de partidos para apresentar cobertura das Eleições 2024 Informações foram repassadas aos representantes dos partidos políticos durante reunião. Eleições estão previstas para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário.

A TV Anhanguera deu início nesta quinta-feira (2) aos procedimentos para cobertura eleitoral das eleições municipais para a Prefeitura de Palmas em 2024. Neste ano, a votação está prevista para 6 de outubro. Já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário. Durante reunião com representantes dos partidos políticos, o chefe de redação da TV Anhanguera no Toc...