Política 'Tudo parado, tudo parado', diz Davi Alcolumbre sobre sabatina de André Mendonça A indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal está prestes a completar quatro meses na gaveta da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado

O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que o processo referente à sabatina do ex-ministro André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal continua "tudo parado". Membros da CCJ ainda afirmam que está claro que o presidente da comissão não vai pautar a sabatina de Mendonça durante o esforço concen...