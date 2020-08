Política TSE obriga partidos a criar cota de fundo eleitoral para negros, mas só a partir de 2022 TSE decide também aplicar regra similar à propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta terça-feira (25) obrigar os partidos a destinarem recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos. A decisão, no entanto, não vale para as eleições municipais deste ano. A inovação nas regras eleitorais, entendeu a maioria dos ministros, ficará para o pleito de 2022....