Política TSE não alcança Telegram e expõe desafios de lei contra fake news; entenda No Congresso, o projeto de lei das fake news pretende tornar obrigatório que redes sociais e aplicativos de mensagem tenham representantes legais no país.

Com pouca moderação e uma estrutura propícia à viralização, o Telegram é uma das preocupações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para as eleições de 2022. Entretanto, ao tentar contato com a empresa, o órgão não obteve resposta. A dificuldade de alcançar o Telegram, que não tem sede nem representante legal no país, está inserida em um debate maior sobre os des...