Política TSE enfrenta lentidão em apuração e problemas na emissão do e-título Segundo o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, houve uma falha em um dos núcleos no super computador que processa a totalização dos votos

O primeiro turno das eleições municipais de 2020 foi marcado por problemas registrados na ferramenta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) lançada com o objetivo de facilitar a vida do eleitor, lentidão da divulgação da apuração dos resultados e ataques hackers a servidores da corte. Segundo o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, houve uma falha em um dos...