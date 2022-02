Política Troca na PF ocorre em meio à queda de prisões por corrupção Maiurino assumiu a PF em abril de 2021, ano em que foram registradas 164 prisões, queda de 60% em relação às 411 efetuadas em 2020

O delegado Paulo Maiurino foi substituído no comando da Polícia Federal na sexta-feira (25) no momento em que sua equipe buscava explicações para a queda brusca no número de prisões efetuadas no âmbito de operações de combate à corrupção durante sua gestão. Maiurino assumiu a PF em abril de 2021, ano em que foram registradas 164 prisões, queda de 60% em relação às 411...