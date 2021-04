Política 'Troca de ministros é normal, está dentro do critério de escolha do presidente', diz Lira após mudança na Defesa Em conversa com o jornal Folha de S.Paulo, Lira salientou que alterações na equipe ministerial são uma prerrogativa do presidente

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), avaliou na manhã desta quinta-feira (1º) que a mudança do comando do Ministério da Defesa é normal e obedece a critério de escolha do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em conversa com o jornal Folha de S.Paulo, Lira salientou que alterações na equipe ministerial são uma prerrogativa do presid...