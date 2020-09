O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) reúne os jornalistas que atuam no Tocantins em encontro virtual nesta sexta-feira, das 14 h às 16 horas, para falar das eleições municipais. É o primeiro encontro da corte eleitoral com a imprensa para falar sobre a votação marcada para o dia 15 de novembro.

Com abertura pelo presidente da corte, desembargador Eurípedes Lamounier, o encontro também servirá para apresentar o projeto Caminhos da Desinformação, que a corte lança para combater informações erradas.

Também serão abordados temas como segurança do processo eletrônico de votação e outras informações em relação ao pleito.

O presidente da corte destaca a importância da cobertura da imprensa nos processos eleitorais. "A imprensa tem papel fundamental na democracia e, em tempos de desinformação, o jornalismo é cada vez mais importante para manter a sociedade bem informada", defende.

"Por isso é que eventos como o de hoje são tão importantes. Queremos manter um contato direto com os profissionais da imprensa com o objetivo de contribuir com o trabalho dos veículos de comunicação e garantir que a informação correta chegue ao eleitor tocantinense. Estamos a praticamente dois meses das eleições e seguimos firmes no propósito de realizar uma eleição tranquila e segura para todos.", conclui o desembargador Lamounier.