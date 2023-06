O Tribunal de Contas do Estado divulgou que irá reunir os 139 prefeitos do estado em um cronograma que vai até o dia 28 para orientar as equipes na alteração do orçamento público. Segundo o órgão, a medida busca destinar recurso para que sejam "implementadas políticas que atendam às crianças de 0 a 6 anos de idade" ainda no orçamento deste ano. Estes encontros presenciais foram definidos após seminários virtuais com cada gestor, concluídos na semana passada.

Os encontros serão na sede do Instituto de Contas 5 de Outubro (Iscon) entre conselheiros e técnicos do tribunal com atendimento de forma personalizada divididas em várias equipes para atendimento simultâneo aos chefes do Executivo.

“O Tribunal se coloca numa postura colaborativa, oferecendo apoio técnico e especializado para a construção de ações em prol da faixa etária de 0 a 6 anos. Essa união com certeza trará muitos frutos para população tocantinense ainda no orçamento de 2023”, afirma o presidente, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, via assessoria de imprensa.