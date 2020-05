Política Tribunal declara juiz que atuou em conselho do Igeprev impedido de julgar ações contra instituto Decisão do TJTO anula sentenças de José Maria Lima que absolveram Eduardo Siqueira e mais cinco em duas ações de ressarcimento ao erário. Desembargadores reconheceram impedimento porque juiz atuou no conselho do instituto em 2013

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) reconheceu, por unanimidade, que o juiz José Maria Lima está impedido de processar e julgar ações ajuizadas pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igreprev). A decisão atende ao pedido protocolado pelo promotor Miguel Batis...