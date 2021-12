Política Tribunal de Justiça propõe lei para recompor salários dos servidores do Judiciário em 9% Projeto de lei para recomposição da inflação entre 2019 e 2020 está na Assembleia para aprovação dos deputados e terá impacto de R$ 24,3 milhões

O presidente do Tribunal de Justiça (TJTO) desembargador João Rigo Guimarães protocolou na Assembleia Legislativa na terça-feira, 7, o projeto de lei para corrigir o salário dos servidores públicos do Judiciário pela inflação no percentual de 9%. A proposta vale para os servidores efetivos e os cargos comissionados a partir de janeiro de 2022, tanto os ativos, inativ...