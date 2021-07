Política Tribunal de Justiça propõe lei para mudar forma e pagamento de substituição de servidores nos fóruns Presidente do TJTO, João Rigo Guimarães encaminhou proposta nesta quarta-feira para a Assembleia Legislativa

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) protocolou na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 7, um projeto de lei que vai mudar a Lei Orgânica do Judiciário, na parte que define a forma de substituição de juízes e servidores nas comarcas, o 1º grau do Judiciário. Atualmente todas as substituições e a forma de pagar por elas estão prevista na Lei Orgânica do Jud...