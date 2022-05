Política Tribunal de Justiça derruba sentença que obrigava Assembleia a fazer concurso público Desembargadores entenderam que concurso seria uma despesa para qual a Assembleia não está preparada após gastos com a pandemia

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça derrubou uma sentença que obriga a Assembleia Legislativa do Tocantins de fazer concurso público. A decisão saiu em uma apelação do Legislativa que recorreu de uma decisão de primeiro grau em ação civil pública do Ministério Público. A Assembleia recorreu alengando ser temerária a realização de concurso público n...