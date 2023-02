Política Tribunal de Contas suspende licitação de limpeza urbana de Gurupi por indícios de irregularidades Concorrência estimada em R$ 14 milhões teve propostas médias de R$ 9 milhões e TCE viu violação da isonomia na condução da licitação e barrou processo

Atualizada 13/2 18h35 O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) confirmou a suspensão de uma concorrência pública da Prefeitura de Gurupi para contratar os serviços de varrição manual e mecanizada das ruas,m coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos orgânicos e não recicláveis, operação e manutenção do aterro sanitário do município estimada em R$14.169.8...