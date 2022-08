O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Napoleão Sobrinho, publicou nesta sexta-feira, 5, o edital do concurso para o provimento de 55 vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de Auditor de Controle Externo e Analista Técnico (Nível Superior), com 25 vagas, e Assistente de Controle Externo (Nível Médio), com 15 vagas. O percentual de 5%das vagas está reservado para candidatos com deficiência.

O edital pode ser conferido aqui, na íntegra.

Para o cargo de assistente de Controle Externo o salário é de R$ 2.844,38, de Auditor de Controle Externo R$ 10.510,91 e para Analista Técnico, R$ 6.570,55 conforme o edital.

As inscrições estarão abertas a partir das 16h do dia 8 de agosto até as 16 horas do dia 31 de agosto de 2022 e custam R$ 130 para nível superior e R$ 90 para nível médio.

O site das inscrições está neste endereço

As provas para Auditor de Controle Externo serão realizadas no dia 16 de outubro de 2022, das 8h às 12h30s e de Assistente de Controle Externo na mesma data das 15h às 19h30.

Segundo o edital, para os cargos de Auditor de Controle Externo (todas as formações), Analista Técnico (todas as formações) e para o cargo de Assistente de Controle Externo (Nível Médio), a prova escrita objetiva terá 70 questões de múltipla escolha com 5 alternativas e apenas 1 resposta correta, com o valor de 1 ponto cada.