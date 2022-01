Política Tribunal de Contas aprova inspeção em compras de cestas básicas de R$ 110 milhões feitas em 2021 Conselheiros aprovaram por unanimidade requerimento do relator Alberto Sevilha; contratos de 2020 passam por tomada de contas, relatadas por André Matos

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou, em sessão extraordinária na tarde desta quarta-feira,12 uma inspeção nos contratos de aquisição de kits de cestas básicas e seus pagamentos feitos em 2021. O requerimento, do conselheiro Alberto Sevilha, teve respaldo unânime de todos os conselheiros. De acordo com o relator, as cestas básicas são da Secretaria Estadu...