Política Tribunal condena ex-prefeito Raul Filho e vereadora Solange a 8 anos de prisão em regime fechado Decisão dos desembargadores permite que recorram em liberdade e excluiu da pena final um ano de prisão por formação de quadrilha; defesa diz que vai até o STF pela absolvição

O Tribunal de Justiça (TJTO) impôs nesta terça-feira, 8, a pena de 8 anos e dois meses de prisão, inicialmente em regime fechado ao ex-prefeito de Palmas Raul Filho (MDB) e a mulher dele, a vereadora palmense Solange Duailibe (PT). A decisão é da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) ao julgar recursos dos políticos e do Ministério Púb...