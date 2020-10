Política TRF1 nega recurso ao MPF e mantém desbloqueados bens de Siqueira, Sandoval e Kaká Ministério Público recorreu ao Tribunal em Brasília após a Justiça Federal rejeitar novo pedido de bloqueio de bens em uma das ações da Operação Ápia

Desembargador federal Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Olindo Menezes negou nesta quinta-feira, um recurso (agravo) do Ministério Público Federal (MPF) no Tocantins e manteve desbloqueados os bens dos ex-governadores Siqueira Campos (DEM), Sandoval Cardoso (SD) e Kaká Nogueira, cunhado de Cardoso, ex-presidente a Agência de Transportes e Obras do Tocantins. O pedido de bloqueio ha...