A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, cassou a sentença do juiz federal João Paulo Abe, de 2019, que havia condenado os ex-secretários da Saúde Vanda Paiva e Gastão Neder (secretário executivo) por inexigir licitação na compra de produtos hospitalares no valor de R$ 99.185,06 investigadas na Operação Pronto Socorro, da Polícia Federal.

A operação iniciou em abril de 2016 apontando desvios por reconhecimento de despesas. Durante a investigação, o ex-governador Siqueira Campos chegou a ter os bens bloqueados. Após a investigação, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia criminal e diversas ações de improbidade, algumas sequer recebidas pela Justiça (veja abaixo).

Segundo a sentença condenatória na ação criminal, com base nas notas fiscais e dos processos de compra, a aquisição dos materiais ocorreu de forma direta, sem licitação e sem formalização dos contratos, medida que só teria sido tomada depois, na forma de reconhecimento de despesas.

O juiz afirma que os réus se valeram de um contexto de urgência de intenso desabastecimento dos hospitais para realizar sucessivas contratações diretas, formalizando os processos depois da compra com documentos sem credibilidade, sob a alegação de “desorganização administrativa” do Estado. Contudo, o juiz aponta que a prática ocorreu por longo período entre 2012 e 2014 e não com a urgência informada pelos réus.

Nesta decisão do TRF 1, do final de agosto, revelada na quarta-feira, pelo Portal CT, e confirmada pelo JTo nesta quinta-feira, os desembargadores extinguiram a punibilidade do ex-governador José Wilson Siqueira Campos, em razão de sua morte, e acataram os recursos (apelações criminais) dos dois ex-secretários, declarada a absolvição da dupla, conforme o voto do relator, o juiz federal Clodomir Sebastião Reis.

Os dois ex-gestores alegaram que não houve a intenção deliberada de cometer crime na inexigibilidade de licitação fora do que a lei autoriza com dano aos cofres públicos. Para os dois, não havia no processo prova que demonstrasse vantagem ilícita e financeira e as irregularidades na compra “decorreram da grande desorganização administrativa na Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins, à época”.

O relator concluiu que não há provas suficientes para a condenação dos dois. “O conjunto probatório constante dos autos não oferece elementos de prova hábeis a demonstrar, com a necessária segurança a fundamentar uma condenação, que os recorrentes teriam praticado ou concorrido, consciente e voluntariamente, para a prática do delito em análise, não sendo, portanto, suficiente para ensejar a condenação”, afirma Clodomir Sebastião Reis.

Para o juiz relator, as irregularidades detectadas na compra, “sem dúvidas, deverão ser tratadas no âmbito administrativo ou civil, mas não justificam a atuação do direito penal”.