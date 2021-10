Política TRF-3 atende defesa de Lulinha e mantém investigação da Lava Jato em São Paulo Tribunal atendeu recurso da defesa do filho do ex-presidente para manter na Justiça Federal paulista os autos da Mapa da Mina, 69ª fase da Lava Jato

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) acatou recurso do empresário Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, e decidiu fixar a competência da Justiça Federal de São Paulo para julgar os autos da investigação que mira o filho do ex-presidente Lula (PT) por suspeita de repasses de R$ 132 milhões da Oi/Telemar a empresas do grupo Gamecorp. O caso foi apurado na 69ª...