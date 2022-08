Política TRF-1 publica decisão que manda para Brasília inquérito da Operação Lavanderia Decisão atende habeas corpus do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, alvo da operação, que deve ser investigado pelo tribunal, em razão do foro privilegiado

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) publicou nesta quinta-feira, 11, o acórdão (decisão colegiada) da Terceira Turma do tribunal em determinar a imediata remessa do inquérito da Operação Lavanderia para o TRF. A operação era conduzida pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins que autorizou 14 mandados de busca e apreensão em Palmas e Por...