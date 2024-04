Redação Jornal do Tocantins

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) terá ações para combater a desinformação nas Eleições de 2024. Povos indígenas, quilombolas, mulheres e jovens eleitores fazem parte do público-alvo.

De acordo com o tribunal, os programas que incluem as ações receberão atendimento do Plano de Combate à Desinformação do TRE.

O Plano de Enfrentamento à Desinformação, com foco nas Eleições 2024, foi apresentado aos membros da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) em fevereiro.

Segundo o órgão, o trabalho é preventivo e proativo e não fica restrito apenas ao campo virtual. Serão apresentadas oficinas online e presenciais; palestras para o público interno e externo, eventos, entrevistas coletivas.

Além de reuniões específicas nas zonas eleitorais e mobilizações com públicos específicos como representantes de partidos políticos, profissionais liberais, da comunicação, do Direito, do sistema de Justiça e da sociedade em geral.

O juiz e ouvidor regional eleitoral e coordenador dos programas de inclusão sociopolítica do TRE Tocantins, José Maria Lima disse durante a coletiva que a justiça eleitoral está preparada para o combate à fake news, principalmente em tempos de inteligência artificial.

"A justiça eleitoral está preparada para detectar e nós juízes do TRE estaremos todos alerta, para punir qualquer possibilidade de fake news que venha manchar o resultado eleitoral".

O TRE informou que foi determinante o fato de ter aumentado a propagação na internet de falsas notícias contra o sistema de votação nos últimos anos para elaboração do Plano de Enfrentamento à Desinformação.

As ações foram preparadas para reduzir os efeitos nocivos da desinformação relacionada à Justiça Eleitoral e aos seus integrantes, ao sistema eletrônico de votação, ao processo eleitoral em suas diferentes fases e aos atores nele envolvidos.

Conforme o órgão, o Plano de Enfrentamento à Desinformação foi desenvolvido pela Ascom, Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e a Central de Atendimento Virtual dos Eleitores, a Cave. Juntos atuarão no atendimento das demandas e checagem de mensagens, em contato com a comunicação do TSE, que tem na ferramenta "Fato ou Boato".

A iniciativa se baseia nas diretrizes do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As campanhas de informação e combate à desinformação serão permanentes durante todo o ano para alcançar o maior número de pessoas.

O plano será capitaneado pela Assessoria de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial (Ascom) do TRE-TO e atende uma iniciativa estratégica do Programa de Gestão 2023-2025.

Esteve também na coletiva de imprensa o secretário de tecnologia da informação do TRE Valdenir Borges Junior. , para falar sobre a data do fechamento do cadastro eleitoral, dia 8 de maio, último prazo para o eleitor se regularizar.