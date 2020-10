Política TRE solicita atuação das forças federais em aldeias indígenas do Tocantins durante Eleições 2020 Requisição é para atuação em Goiatins, Pedro Afonso e Tocantínia

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) solicitou ao Governo Federal que seja autorizado o envio de forças federais para aldeias indígenas do estado durante as Eleições Municipais de 2020. O requerimento aprovado pela Corte do TRE foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral e se se aprovado será encaminhado ao Ministério da Defesa. Conforme o TRE, a requ...