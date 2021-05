Política TRE rejeita duas ações que pediam cassação do diploma de Mauro Carlesse e seu vice Por unanimidade juízes julgaram improcedente duas ações de mandato eletivo conquistado na eleição ordinária cinco dias após TSE rejeitar ações de investigação sobre eleições suplementares

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou improcedente duas ações que pediam a impugnação do mandato eletivo do governador Mauro Carlesse (PSL) e seu vice, Wanderlei Barbosa (sem partido) com acusações de abuso de poder nas eleições ordinárias de 2018. Uma das ações tem como autor o candidato derrotado ao governo estadual, Cesar Simoni (PSL) ...