Política TRE reforma sentença que declarava Carlesse inelegível e cassava mandatos de Josi Nunes e seu vice Único voto contrário no Tribunal Regional Eleitoral partiu do juiz federal Gabriel Brum e placar ficou em 6 x 1; procurador aguardará publicação para avaliar se recorre ao TSE

Por não ter sido comprovada a prática de conduta vedada e abuso de poder, no entendimento do relator, o juiz Rodrigo de Meneses dos Santos, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) reformou, por maioria, a sentença do juiz Nilson Afonso da Silva, da 2ª Zona Eleitoral de Tocantins que havia condenado a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (União) e seu vice, Gleydson Nato (PL) à...