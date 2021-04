Política Tom Lyra assumirá o comando da Agência de Mineração do Tocantins Lyra também já respondeu pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), cargo que deixou no início deste ano após desentendimentos com a classe artística

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Tom Lyra, acumulará mais uma função, a partir de agora, ele vai responder pela Agência de Mineração do Tocantins (Ameto). A nomeação, como presidente da entidade, foi publicada no Diário Oficial do Estado (Doe) desta segunda-feira, 5. “Nosso Estado é riquíssimo em minérios. O objetivo, enquanto gestor, com a ...