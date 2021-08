Política Toffoli nega mandado de segurança de subprocuradores contra Aras Os subprocuradores queriam garantir a análise de um pedido de investigação contra o procurador-geral da República

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou nesta segunda-feira (23) o mandado de segurança pedido por subprocuradores para garantir a análise de um pedido de investigação contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. O mandado tinha sido apresentado ainda na segunda-feira (23) pelo vice-presidente do CSMPF (Conselho Superior do Min...