Política Tocantins tem mais de 14 mil eleitores entre 15 a 17 anos; 53,1% são mulheres Público cada vez mais antenado, os jovens aproveitarão para exercer o direito do voto e tentar mudar os rumos do país

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Brasil mais de 854 mil jovens de 15 a 18 anos já pediram para tirar o título de eleitor este ano. No Tocantins, segundo o Tribunal Regional, são 14.532 eleitores entre 15 a 17 anos, sendo que 53,1 % são de sexo feminino e 46,9% é o público masculino. O TRE Tocantins vem realizando ações ...