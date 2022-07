Política Tocantins tem 228 eleitores com mais de 100 anos aptos ao voto em outubro Dados do TSE mostram que os municípios com mais eleitores centenários são Goiatins, 20º colégio do Estado, e Porto Nacional, o 4º colégio

Entre os 1.094.003 eleitores tocantinenses aptos a votar para presidente, governador, senador e para as bancadas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano há 228 com idade acima de 100 anos. Como mostrou o JTo, em relação às eleições gerais de 2018, o eleitorado do Tocantins cresceu 5,2% ao passar de 1.039.439 para os números atuais. A maior fatia do ...