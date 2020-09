Política Tocantins tem 181 gestores públicos com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas Lista será enviada ao TRE para serem uma dos itens ao analisar a validade das candidaturas para as Eleições 2020

Com 181 nomes tocantinenses de 67 municípios, a lista de gestores públicos com contas rejeitadas nos últimos anos está atualizada no relatório do Tribunal de Contas da União (TCU). O documento também lista o número de contas reprovadas no Estado, sendo 233, que correspondem em percentual, a 2%, já de nomes a porcentagem é de 2%. O TSE deve encaminhar a list...