Política Tocantins tem 141 gestores com contas irregulares na lista do TCU entregue à Justiça Eleitoral Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral pode ser consultada no site do TCU e traz 189 registros de decisões que condenaram os gestores do Tocantins

Há 141 responsáveis com passagens por prefeitura e órgãos públicos do Tocantins entre os 189 registros dos nomes dos gestores públicos que tiveram as contas julgadas irregulares, em definitivo, pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos últimos oito anos. No país, há 6.791 nomes. A maioria dos registros (128) é de prefeitas e prefeitos, mas há ex-presidente de est...