Política Tocantins tem 1.094.003 eleitores aptos a votar nas eleições de outubro Eleitorado cresceu 5,2% em relação à votação de 2018 e é o quarto menor colégio do país, com 0,7% dos 156.454.011 brasileiros aptos

No primeiro turno das Eleições 2022 marcadas para o dia 2 de outubro, 1.094.003 eleitores tocantinenses estarão aptos a votar para presidente, governador, senador e para as bancadas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Em relação às eleições gerais de 2018, o eleitorado do Tocantins cresceu 5,2% ao passar de 1.039.439 para os números atuais. ...